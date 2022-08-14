Путин взбесил Запад новым партнерством – NYT

Путин взбесил Запад новым партнерством – NYT
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Планы по изоляции Москвы терпят крах

Западная коалиция прикладывает огромные усилия для того, чтобы продавить Россию, навязать ей свое видение мира и собственные правила игры. Однако Москве удается стойко выдерживать коллективный натиск и формировать тесные отношения с лишенными русофобских настроений странами. Так, активное сотрудничество России и Турции привело западных политиков в исступление.

Статью на эту тему написал известный американский журналист Стивен Эрлангер. Материал размещен в авторитетной газете The New York Times. Зарубежный эксперт обратил внимание на то, что крепкие отношения между российским лидером Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом вызывают бурное возмущение у США и Европы.

В первую очередь, речь идет о союзниках Анкары по Североатлантическому альянсу. Известно, что западные страны бросили все силы на сооружение дамбы антироссийских санкций, а Эрдоган серьезно мешает этому процессу.

Впрочем, позиция турецкого лидера абсолютно понятна – президент, в первую очередь, отстаивает национальные интересы возглавляемого им государства и заинтересован в взаимовыгодном сотрудничестве с таким важным игроком международной арены, как Россия.

Источник: The New York Times ✓ Надежный источник
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