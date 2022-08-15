С таким безумным руководством диалога не выйдет, уверен политолог

Российская Федерация столкнулась с тем, что ей банально не с кем вести переговорный процесс, если говорить о действующей украинской власти. Поэтому Киев ждет лишь полная капитуляция перед Москвой, считает военный эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.

По словам специалиста, изначально российской стороне необходимо разговаривать о капитуляции режима Владимира Зеленского с Североатлантическим альянсом, а уже затем с Соединенными Штатами.

"Начните с Украины. У вас нет выхода", – высказался спикер, выступая в эфире телепередадачи "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.

Политическое руководство Украины, уверен Кедми, шло на самые беспардонные меры, чтобы расширить Североатлантический альянс вокруг Российской Федерации – даже "изнасиловало" Финляндию с Черногорией. И вместе с этим обвиняет, что удивительно, Москву в колониализме, призывая к расчленению современной России. Договариваться с таким руководством банально не о чем, рассудил политолог.

Ранее Кедми рассказал, каким образом можно добиться того, чтобы вооруженные силы Украины были лишены связи со спутниками США.