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Российская Федерация столкнулась с тем, что ей банально не с кем вести переговорный процесс, если говорить о действующей украинской власти. Поэтому Киев ждет лишь полная капитуляция перед Москвой, считает военный эксперт, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми.
По словам специалиста, изначально российской стороне необходимо разговаривать о капитуляции режима Владимира Зеленского с Североатлантическим альянсом, а уже затем с Соединенными Штатами.
"Начните с Украины. У вас нет выхода", – высказался спикер, выступая в эфире телепередадачи "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым.
Политическое руководство Украины, уверен Кедми, шло на самые беспардонные меры, чтобы расширить Североатлантический альянс вокруг Российской Федерации – даже "изнасиловало" Финляндию с Черногорией. И вместе с этим обвиняет, что удивительно, Москву в колониализме, призывая к расчленению современной России. Договариваться с таким руководством банально не о чем, рассудил политолог.
Ранее Кедми рассказал, каким образом можно добиться того, чтобы вооруженные силы Украины были лишены связи со спутниками США.
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