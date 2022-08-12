О космической войне с США пока говорить рано

Военный эксперт, бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что для современной армии жизненно необходимы не только боевые дроны, но и средства поражения самих БПЛА.

На тактическом уровне такие средства необходимы в каждой роте. Иначе в современных реалиях не получится контролировать поле боевых действий.

Во время боя первая проблема заключается в грамотной оценке обстановки. Максимальное количество БПЛА позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, для чего нужны разведывательные беспилотные ударные аппараты. А ударные дроны уже необходимы для уничтожения сил противника после проведенной разведки.

В реальности ситуция сложнее: украинской армии помогают американские коллеги, которые в прямом режиме передают им данные, зафиксированные разведывательными спутниками. Эта информация используется ВСУ для нанесения ударов с помощью HIMARS.

Однако Москва не готова – на политическом уровне – к тому, чтобы сбивать спутники Штатов, хотя технически обладает для этого возможностями. Нужно атаковать наземные объекты – украинские штабы, которые передают эту информацию артиллерии ВСУ.

"Вот с этого и надо начать", – указал Кедми.



США уже пригрозили Ирану санкциями за поставку беспилотников России: в Госдепе заявили, что готовы к такому варианту, передает телеканал "360".