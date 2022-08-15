Белый дом разжигает новый конфликт с целью помешать России - экс-разведчик США

Белый дом разжигает новый конфликт с целью помешать России - экс-разведчик США
Sebastian Willnow/www.globallookpress.com
Ключевая задача Штатов - вырвать победу на Украине из рук Москвы

Коллективный Запад видит выгоду в текущей дестабилизации ситауции в Сербии – таким образом Вашингтон пытается отвлечь Российскую Федерацию от специальной военной операции на Украине, считает бывший офицер разведки Соединенных Штатов, экс-инспектор Организации Объединенных Наций Скотт Риттер.

"Боевое столкновение с альянсом на территории сербов означает, что Россия точно отвлечет немалую часть своих войск в то время, когда украинский конфликт близится к развязке. Во время перелома требуется лишь победа. Так что сербский случай, вполне вероятно, считается уловкой, которая придумана, чтобы украсть победу у победителя", – высказался аналитик.

Москва, полагает специалист, не может оказать Белграду помощь из-за ситуации на Украины. Впрочем, война в Сербии никому не выгодна – даже Косово.

Ранее Риттер рассказал, как Вашингтон воспринял возможности полевой артиллерии РФ.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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