Ключевая задача Штатов - вырвать победу на Украине из рук Москвы

Коллективный Запад видит выгоду в текущей дестабилизации ситауции в Сербии – таким образом Вашингтон пытается отвлечь Российскую Федерацию от специальной военной операции на Украине, считает бывший офицер разведки Соединенных Штатов, экс-инспектор Организации Объединенных Наций Скотт Риттер.

"Боевое столкновение с альянсом на территории сербов означает, что Россия точно отвлечет немалую часть своих войск в то время, когда украинский конфликт близится к развязке. Во время перелома требуется лишь победа. Так что сербский случай, вполне вероятно, считается уловкой, которая придумана, чтобы украсть победу у победителя", – высказался аналитик.

Москва, полагает специалист, не может оказать Белграду помощь из-за ситуации на Украины. Впрочем, война в Сербии никому не выгодна – даже Косово.

Ранее Риттер рассказал, как Вашингтон воспринял возможности полевой артиллерии РФ.