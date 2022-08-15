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Коллективный Запад видит выгоду в текущей дестабилизации ситауции в Сербии – таким образом Вашингтон пытается отвлечь Российскую Федерацию от специальной военной операции на Украине, считает бывший офицер разведки Соединенных Штатов, экс-инспектор Организации Объединенных Наций Скотт Риттер.
"Боевое столкновение с альянсом на территории сербов означает, что Россия точно отвлечет немалую часть своих войск в то время, когда украинский конфликт близится к развязке. Во время перелома требуется лишь победа. Так что сербский случай, вполне вероятно, считается уловкой, которая придумана, чтобы украсть победу у победителя", – высказался аналитик.
Москва, полагает специалист, не может оказать Белграду помощь из-за ситуации на Украины. Впрочем, война в Сербии никому не выгодна – даже Косово.
Ранее Риттер рассказал, как Вашингтон воспринял возможности полевой артиллерии РФ.
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