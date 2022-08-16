Западные страны могут допустить роковую ошибку, которая приведет к печальным последствиям

Россия с самого начала была готова условно воевать с Западом до победного конца. И хотя прямой вооруженной конфронтации с НАТО у Москвы нет, российские власти очертили "красную линию", при пересечении которой готовы нанести удар по одной из европейских столиц, заявили обозреватели китайского портала Sina.

По их словам, неспокойная обстановка в мире напрямую отвечает интересам западных стран. Если бы ситуация складывалась в противоположном ключе, это бы непременно привело к краху западного гегемонисткого порядка, сообщает Общественная служба новостей. Журналисты полагают, что именно это и служит ключевым фактором в затягивании противостояния между Россией и Украиной.

По этой причине США и Евросоюз не будут способствовать перемирию – они воспользуются конфликтом, чтобы расширить глобальное влияние НАТО. И как только мир станет более хаотичным, Запад будет "ловить рыбу в мутной воде" и получать значительную прибыль.

"Путин с самого начала был готов драться с Западом до конца. Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению войны, и Россия запустит ракеты по Лондону, чтобы сообщить ему о последствиях своего гнева",

– приводит перевод "Свободная пресса".

На Украине утверждают, что в начале лета провели переговоры с Великобританией по поводу возможности ВСУ нанести удар по Крымскому мосту. По словам депутата Верховной Рады Гончаренко, стороны проработали план перспективного нападения.