Москва готова нанести удар по Лондону при одном условии - СМИ

Москва готова нанести удар по Лондону при одном условии - СМИ
Фото: unsplash.com
Западные страны могут допустить роковую ошибку, которая приведет к печальным последствиям

Россия с самого начала была готова условно воевать с Западом до победного конца. И хотя прямой вооруженной конфронтации с НАТО у Москвы нет, российские власти очертили "красную линию", при пересечении которой готовы нанести удар по одной из европейских столиц, заявили обозреватели китайского портала Sina. 

По их словам, неспокойная обстановка в мире напрямую отвечает интересам западных стран. Если бы ситуация складывалась в противоположном ключе, это бы непременно привело к краху западного гегемонисткого порядка, сообщает Общественная служба новостей. Журналисты полагают, что именно это и служит ключевым фактором в затягивании противостояния между Россией и Украиной. 

По этой причине США и Евросоюз не будут способствовать перемирию – они воспользуются конфликтом, чтобы расширить глобальное влияние НАТО. И как только мир станет более хаотичным, Запад будет "ловить рыбу в мутной воде" и получать значительную прибыль. 

"Путин с самого начала был готов драться с Западом до конца. Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению войны, и Россия запустит ракеты по Лондону, чтобы сообщить ему о последствиях своего гнева",

– приводит перевод "Свободная пресса". 

На Украине утверждают, что в начале лета провели переговоры с Великобританией по поводу возможности ВСУ нанести удар по Крымскому мосту. По словам депутата Верховной Рады Гончаренко, стороны проработали план перспективного нападения. 

Источник: Sina ✓ Надежный источник
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