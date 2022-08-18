Приготовления длятся уже не один десяток лет, однако Украина ускорила процесс

Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин заяил, что признаки подготовки Североатлантического альянса к открытой войне с применением ядерного оружия против РФ в конкретных условиях налицо. Прежде всего, Запад готовится применить против РФ тактическое ядерное оружие в связке с текущими событиями в Незалежной.

Еще Дональд Трамп принял "ядерную стратегию" четыре года назад – она позволяет бить боеголовками по противнику по принципу "где хочу". Байден, однако, ее не отменил и даже не стал пересматривать.

Второй признак – размещение тактического ядерного оружия в Бельгии, Нидерландов, Италии, ФРГ и Турции. Оно будет погружено на носители-бомбардировщики – по усмотрению Штатов. Европа в свое время активно предоставила Белому дому свои военные аэродромы для свободного перемещения тактической американской авиации.

Нужно помнить, что Штаты тайно поставляли украинцам плутоний – военного назначения.

"Это нерадужная картина. Но ее надо видеть. И порох держать сухим. Внимательно следить за всеми перемещениями", – высказался специалист.



А зампред правительства России Андрей Белоусов заявил, что НАТО уже давно ищет предлог для применения ядерного оружия.