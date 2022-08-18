Прибалтика в ужасе из-за переброски МиГ-31 с "Кинжалами" в Калининград

Прибалтика в ужасе из-за переброски МиГ-31 с "Кинжалами" в Калининград
MOD Russia/www.globallookpress.com
Самые верные вассалы Белого дома просят у Штатов защиты

Информация о переброске МиГ-31К в Калининград вселила ужас в правительства прибалтийских государств с Польшей, пишет автор материала китайского издания 360kuai.

Однако такой итог закономерен, считает журналист: после начала СВО страны Восточной Европы начали громко выкрикивать обвинения в адрес политического руководства России и ее граждан в целом. Таллин уже просил Штаты привезти системы HIMARS с боевыми дронами. Аналогичная просьба поступила и от Варшавы, которой понадобились американские "Патриоты" с F-16 и танками Abrams. Прибалтика и Польша аргументируют это следующим заявлением: нужно сдерживать РФ.

По мнению автора издания, опасения стран восточного фланга НАТО вполне справедливы: после постоянных кривляний и передергиваний Москва начинает раздражаться. И в итоге российская сторона приняла решение о переброске трех сверхзвуковых "МиГов" с "Кинжалами", чтобы сдержать натиск НАТО на востоке.

"Некогда Польша с прибалтийскими государствами были невероятно высокомерны. Однако на смену этому чувству пришло нечто другое. Почему вдруг сейчас они так испугались?" – недоумевают в КНР.

Ранее командование украинской авиации заявило, что РФ поразили высокоточным оружием военный объект на территории Винницы. Вместе с тем военные чины Украины пожаловались, что не располагают ПВО, способной перехватить гиперзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал".

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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