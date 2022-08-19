Вашингтон готов на все, чтобы насолить Москве

Все мировое сообщество продолжает напряженно следить за развитием событий на территории украинского государства, где проходит российская специальная военная операция. При этом коллективный Запад уже успел подстроиться под развернувшуюся ситуацию и использовал нашу СВО в своих целях. С заявлением по поводу главных событий мировой повестки выступил председатель Совбеза России Николай Патрушев.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что западные страны пошли на хитроумную уловку и стали использовать спецоперацию по защите мирных жителей Донбасса как предлог для развязывания гибридной войны против нашего государства. Благие цели России никто не учитывает. Москву, ставшую на защиту несчастных людей, пытаются представить в образе главного мирового агрессора.

Патрушев подчеркнул, что спецоперация стала всего лишь предлогом для беспрецедентного давления на наше государство, передает телеканал "360". При этом очевидно, что Запад в любом случае и ранее вынашивал идеи по гибридной атаке на Россию.

Также председатель Совбеза отметил, что сейчас западные страны балансируют на грани между гибридной войной с РФ и открытым вооруженным конфликтом, сообщает телеканал RT. Такое положение дел ставит под угрозу мировую безопасность.