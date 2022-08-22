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Некий уорент-офицер по имени Пол Картни заявил одному британскому таблоиду, что контингент британских военнослужащих могут отправить на Украину для "сражения с Россией". Непонятно, как реагировать на подобные заявления, однако Альянс и так ведет против РФ боевые действия, пусть и чужими руками.
Однако, считает военный эксперт Юрий Кнутов, Альянс готов к прямому вмешательству к конфликту на Украине. НАТО уже наращивало свое участие. Правда, уорент-офицер – это всего лишь прапорщик, поэтому доверять словам такого спикера точно не стоит.
С другой же стороны, подобные заявления, что называется, берутся не с пустого места – такие настроения и вправду царят среди и британских, и американских военных. Сейчас они активно обсуждают возможность ввода сухопутных войск и авиации на Украину. Ведь все начиналось с передачи оборонительных систем, а затем Запад по накатанной начал поставлять туда тяжелое вооружение.
Звучат и заявления, что в техногенной катастрофе на Запорожской АЭС будет виновата якобы Российская Федерация. Что вполне может стать поводом для открытого вмешательства альянса в конфликт на Украине. Правда, против такого участия выступят Париж, Берлин и Рим.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что нельзя просто уничтожить все позиции ВСУ в Донбассе авиаударами – по определенной причине.
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