Однако альянс душат внутренние противоречия

Некий уорент-офицер по имени Пол Картни заявил одному британскому таблоиду, что контингент британских военнослужащих могут отправить на Украину для "сражения с Россией". Непонятно, как реагировать на подобные заявления, однако Альянс и так ведет против РФ боевые действия, пусть и чужими руками.

Однако, считает военный эксперт Юрий Кнутов, Альянс готов к прямому вмешательству к конфликту на Украине. НАТО уже наращивало свое участие. Правда, уорент-офицер – это всего лишь прапорщик, поэтому доверять словам такого спикера точно не стоит.

С другой же стороны, подобные заявления, что называется, берутся не с пустого места – такие настроения и вправду царят среди и британских, и американских военных. Сейчас они активно обсуждают возможность ввода сухопутных войск и авиации на Украину. Ведь все начиналось с передачи оборонительных систем, а затем Запад по накатанной начал поставлять туда тяжелое вооружение.

Звучат и заявления, что в техногенной катастрофе на Запорожской АЭС будет виновата якобы Российская Федерация. Что вполне может стать поводом для открытого вмешательства альянса в конфликт на Украине. Правда, против такого участия выступят Париж, Берлин и Рим.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что нельзя просто уничтожить все позиции ВСУ в Донбассе авиаударами – по определенной причине.