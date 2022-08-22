Везде есть одно небольшое "но"

Бомбардировочная и штурмовая авиация Российской Федерации работала в воздушном пространстве над Донбассом в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции. Однако российские ВКС применялись, когда требовалось накрыть огном те объекты, где точно отсутствовало мирное население, указал военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист уточнил, что речь идет, в частности, о металлургическом комбинате, куда сбрасывались бомбы – на такие задания посылали Ту-22 и Су-34. Применялся сверхзвуковой комплекс "Кинжал".

Сейчас небо над Украиной находится под полным контролем российской авиации. Запад же вынужден выгадывать нужный момент для переброски военной техники. Кое-что ВСУ перепадает и доходит до передовой, однака такая тактика, хоть и хитроумна, но крайне затратна.

Тем не менее, российская авиация продолжает работать, уничтожая цели и возвращаясь на аэродромы базирования.

Как пишет "Радио 1", сейчас мощные бои идут по линии обороны Северск-Соледар-Артемовск-Авдеевка-Марьинка-Угледар, сообщает военный эксперт Юрий Кнутов.