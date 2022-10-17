Летчик успел катапультироваться

На один из жилых домов в Ейске, по неуточненной информации, упало воздушное судно. Часть дома охвачена огнем, сообщают в социальных сетях.

По предварительным данным, самолет был военным. Сам пилот успел катапультироваться. На месте авиакатастрофы работают две бригады скорой помощи. К дому близко не подобраться из-за сильного задымления.

Позднее появились данные, что упал учебно-боевой самолет Л-39 с полным боевым комплектом. В результате пожара повреждено 15 квартир.

Единая диспетчерская служба же утверждает, что на жилой дом упал Су-34.

Новость дополняется.