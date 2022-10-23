На место выехали все оперативные службы

В Иркутске разбилось военнос судно. По некоторым данным, авиакатастрофа произошла около 18:00 по местному времени. На место происшествия выехали все оперативные службы.

По предварительной информации, сообщил губернатор Иркутской области, самолет упал на двухэтажный дом. Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Ленино. Глава региона уточнил, что речь идет о самолете "категории "Су".

По информации Mash, речь идет о самолете Су-30. Пострадавших при падении судна нет. Троих детей успели эвакуировать из частного дома после того, как борт рухнул. Обломки самолета до сих пор горят, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

Оба пилота погибли. После крушения судна в Иркутске возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Борт, по информации Следственного комитета, принадлежал авиационному предприятию и выполнял полет без боевого комплекта.