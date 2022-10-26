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Соединенные Штаты не располагают средствами, которые бы позволили в полной мере обеспечить ВСУ защитой в воздухе от российских средств поражения. Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что средств на оказание защиты для всех союзников явно недостаточно.
Ходжес уточнил, что с начала специальной военной операции требования по защите воздушного пространства оказались куда выше предполагаемых – системы противовоздушной обороны американского производства не способны из-за малого количества перехватить ракеты российских войск.
Проблема, добавил Ходжес, и в том, что защиту Киева не обеспечить, даже если стянуть со всех регионов Украины и стран Североатлантического альянса системы ПВО. Российские дроны являются главной головной болью Киева – их невозможно накрыть ни крылатыми, ни баллистическими ракетами.
Более того, продолжилХоджес, ни одно ПВО на всей планете не может полностью гарантировать защиту от летящих дронов. Их сложно сбить из-за высокой маневренности и малых габаритов.
В альянсе, кстати, недавно признали тактический успех РФ из-за использования дронов.
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