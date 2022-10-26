А Украине придется пока справляться как-нибудь самой с этой проблемой

Соединенные Штаты не располагают средствами, которые бы позволили в полной мере обеспечить ВСУ защитой в воздухе от российских средств поражения. Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил, что средств на оказание защиты для всех союзников явно недостаточно.

Ходжес уточнил, что с начала специальной военной операции требования по защите воздушного пространства оказались куда выше предполагаемых – системы противовоздушной обороны американского производства не способны из-за малого количества перехватить ракеты российских войск.

Проблема, добавил Ходжес, и в том, что защиту Киева не обеспечить, даже если стянуть со всех регионов Украины и стран Североатлантического альянса системы ПВО. Российские дроны являются главной головной болью Киева – их невозможно накрыть ни крылатыми, ни баллистическими ракетами.

Более того, продолжилХоджес, ни одно ПВО на всей планете не может полностью гарантировать защиту от летящих дронов. Их сложно сбить из-за высокой маневренности и малых габаритов.

В альянсе, кстати, недавно признали тактический успех РФ из-за использования дронов.