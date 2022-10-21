Правда, не на официальном уровне

Экс-командир польской воинской части спецназначения "Гром", генерал Роман Полько заявил, что взятая на вооружение тактика российских вооруженных сил на Украине весьма эффективна и позволяет добиваться намеченных целей, сводя к минимуму потери.

По словам военного эксперта, расширенное использование беспилотного арсенала позволяет наносить противнику существенный урон при наличии полного запаса ракет.

"Русские поменяли собственную стратегию – они уже не воюют в сухопутном бою, а наносят повреждения инфраструктуре противника. И им это весьма неплохо удается, учитывая противодействие украинской противоракетной воздушной обороны", – высказался Полько.

Вместе с тем польский генерал считает, что РФ пытается найти отклик и понимание у государств, обложенными санкциями – это Иран и КНДР. Тегеран же публично отрицает продажу БПЛА российской стороне.