В НАТО впервые признали успех стратегии российских войск на Украине

В НАТО впервые признали успех стратегии российских войск на Украине
MOD Russia/www.globallookpress.com
Правда, не на официальном уровне

Экс-командир польской воинской части спецназначения "Гром", генерал Роман Полько заявил, что взятая на вооружение тактика российских вооруженных сил на Украине весьма эффективна и позволяет добиваться намеченных целей, сводя к минимуму потери.

По словам военного эксперта, расширенное использование беспилотного арсенала позволяет наносить противнику существенный урон при наличии полного запаса ракет.

"Русские поменяли собственную стратегию – они уже не воюют в сухопутном бою, а наносят повреждения инфраструктуре противника. И им это весьма неплохо удается, учитывая противодействие украинской противоракетной воздушной обороны", – высказался Полько.

Вместе с тем польский генерал считает, что РФ пытается найти отклик и понимание у государств, обложенными санкциями – это Иран и КНДР. Тегеран же публично отрицает продажу БПЛА российской стороне.

Источник: Dorzeczy ✓ Надежный источник
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