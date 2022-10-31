Держит в страхе НАТО уже 30 лет: за что американцы ненавидят Ту-160

Держит в страхе НАТО уже 30 лет: за что американцы ненавидят Ту-160
Ту-160. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
"Черный валет" причиняет Западу много головной боли больше 30 лет

Пользователь Baijiahao рассказал о главных причинах, по которым Штаты, а также их союзники из Североатлантического альянса, опасаются российского сверхзвукового ракетоносца Ту-160, эксплуатируемого уже больше трех десятков лет.

Известный параметр "черного валета" – способность преодолевать отметку в 2 Маха. Однако на одной скорости не уехать – бомбардировщик прекрасно сокращает дистанцию при подлете к невезучей цели. Безусловно, ответить американцы могут и с помощью своих F-35. Но одно дело – попытаться поразить "Сухого", а другое – сбить его ядерные боеголовки Х-101.

Эти крылатые ракеты весят 400 килограммов, дальность полета – до пяти тысяч километров. "Черный валет"  выстраивает траекторию полета так, чтобы беспрепятственно поразить ПВО противника и нанести по ней фатальный удар.

Еще одно преимущество – бомбардировщик может нести на борту до 24 противокорабельных ракет X-15, которые, хоть и достигают дальности в 300 километров, развивают скорость до 5 Махов. Перехватить такой снаряд нереально – особенно флоту с его ПРО.

Источник: Baijiahao ✓ Надежный источник
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