Гроза авианосцев: в США пришли в ужас от возможностей российского Ту-22М3

Гроза авианосцев: в США пришли в ужас от возможностей российского Ту-22М3
Ту-22М3. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Стратегический бомбардировщик будет пугать американский флот еще не одно десятилетие

Ракетоносец Ту-22М поднялся в воздух еще в конце 1960-х годов, однако и ныне (хоть и в модифицированном виде) активно применяется вооруженными силами Российской Федерации. Как пишет военный эксперт, обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр, самолет является угрозой для американского флота, как и в годы холодной войны.

Судно способно к выполнению межконтинентальных задач против Соединенных Штатов. Модернизированная версия "грозы авианосцев", как прозвали самолет, способна развивать скорость до 2300 километров в час – практически в два Маха с 24 тоннами бомб на борту.

Обозреватель считает, что Ту-22М3 будет актуальной угрозой для военно-морского флота Соединенных Штатов еще, по меньшей мере, двадцатилетие.

"Противокорабельные ударные ракеты, о которых мы знаем в настоящее время, вовсе не завершат разработки россиян в этой сфере. До снятия "Туполева" с вооружения и замены более тяжелым бомбардировщиком-невидимкой российская авиация начнет использовать еще более совершенные ракеты – с большей малозаметностью и гирпезвуковой скоростью", – говорится в материале.

Ранее военный стратег из Североатлантического альянса рассказал об основном преимуществе России над Украиной.

Источник: 19FortyFive ✓ Надежный источник
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