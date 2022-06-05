Военный стратег из НАТО раскрыл ключевое преимущество России над Украиной

Военный стратег из НАТО раскрыл ключевое преимущество России над Украиной
Cу-35. Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
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Аналитик считает, что Запад начал помогать Киеву слишком поздно

У российской армии в ходе выполнения специальной военной операции на Украине выявилось одно преимущество, которое не позволяет ВСУ и Западу переломить ход конфликта в свою пользу, считает полковник Минобороны Австрии, военный эксперт Маркус Рейснер.

Специалист полагает, что поставки военной помощи Запад начал практиковать крайне поздно – теперь тяжелое вооружение не поспевает вовремя к местам назначения.

Рейснер указал, что для украинских войск подвозные пути остаются под контролем РФ (у Северодонецка). Туда не представляется возможным поставить БПЛА или противотанковые системы с гаубицами и танками.

Рейснер указывает, что российская авация полностью контролирует небо, используя ракеты малой дальности. За счет этого РФ "просто выигрывает".

Более того, российская авиация использует максимально низкие высоты, а противник замечает ее слишком поздно. Суммируя эти факторы, можно точно заявить, что группировка ВСУ в Донбассе испытывает огромный стресс и демонстрирует боевую усталость.

Источник: Welt.de ✓ Надежный источник
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