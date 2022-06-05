Запад затягивает конфликт: Путин объяснил "возню" США вокруг военных поставок Украине

Запад затягивает конфликт: Путин объяснил "возню" США вокруг военных поставок Украине
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Белый дом пытается восполнить потери ВСУ, считают в Кремле

Российская Федерация сделает свои выводы в случае поставок Западом ракет большей дальности украинской стороне – ВВС России начнут атаковать объекты, которые пока что обходит стороной, указал глава РФ Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Президент России также заявил, что "вся возня" по поводу дополнительной военной помощи вооруженным силам Украины от Запада и Соединенных Штатов в частности преследует цель по затягиванию конфликта на максимально длительный срок. Таким образом глава государства отреагировал на новость о решении Белого дома поставить Киеву РСЗО.

Однако фактически и этот фактор не меняет ситуацию и не играет большой роли – у Украины и ранее было подобное вооружение, включая ракеты большей дальности. Сейчас ВСУ лишь восполняют потери.

"Ничего нового тут нет. У них есть на вооружении аналогичные советские и российские системы "Град", "Смерч" и "Ураган", – рассудил глава РФ, отметив, что речь идет как раз о подобных ракетах дальностью от 45 до 70 километров.

Несколькими днями ранее Белый дом объявил о поставках РСЗО HIMARS для Украины, заявив, что Киеву требуется подобное вооружение для "самообороны".

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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