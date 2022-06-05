Вместо перехода на личности дипломат сделал выпад против всего официального Берлина

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник вновь решил жестко пройтись по официальному Берлину – на этот раз дипломат из Незалежной заявил, что федеральное правительство Германии не спешит передать военную помощь Киеву и "позорит" тем самым себя.

В частности, Мельник заяил, что немецкая сторона отказалась выделять Киеву танки Leopard-1 с боевыми машинами пехоты Marder. Однако вместо перехода на личности в отношении официальных лиц ФРГ, как это было в прошлый раз, Мельник назвал позицию официального Берлина "позором" для всего немецкого правительства.

"Факт отказа нам даже в старых танках и бронетранспортерах для Германии войдет в историю", – заявил глава украинской дипломатической миссии в социальных сетях.



В конце мая Мельник прошелся в очередной раз по Берлину, заявив, что разочарован новостью о переносе передачи самоходных установок Украине сроком до конца июля. Немецкие читатели, однако, выражают взаимную антипатию к украинскому послу и считают, что таким поведением дипломат лишь наносит ущерб собственному государству, интересы которого представляет в Германии.