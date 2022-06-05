Зеленский усилил личную охрану: президент боится покушения со стороны ВСУ

Зеленский усилил личную охрану: президент боится покушения со стороны ВСУ
Владимир Зеленский. Фото: The Presidential Office of Ukrai/www.globallookpress.com
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С каждым днем глава Незалежной загоняет себя все дальше в угол, считает политик

Украинский лидер Владимир Зеленский решил усилить свою личную охрану. Однако глава государства опасается не российских войск, а украинских военнослужащих, которые могут покуситься на его драгоценную жизнь, заявил бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

Экс-парламентарий заявил, ссылаясь на собственные инсайды, что командование вооруженных сил Украны все чаще задумывается о поведении лидера, который, на взгляд многих высокопоставленных военных чинов, часто отдает бездумные и иррациональные приказы – такие, что ВСУ ежедневно несут сокрушительные потери.

Вместе с тем Зеленский опасается, что его могут ликвидировать спецслужбы стран-союзников, уставших от бесперспективности Украины и ее бесконечных провалов.

С каждым днем, считает Кива, Зеленский загоняет себя все дальше в угол, обращая против себя все большее количество людей. А пока что ему продолжает во время видеовыступлений рукоплескать Евросоюз.

Ранее мы рассказывали, что между Зеленским и военным командованием ВСУ возникло глубокое недопонимание, вылившееся в серьезный раскол.

Источник: Telegram • Требует проверки
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