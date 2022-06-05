На четыре года каденция действующего главы государства не растянется

Житель Воронежской области Иван Фомин исцеляет не хуже Ванги, предсказывает катаклизмы и разного рода эпидемии, которые обрушиваются на человечество. Ранее он работал в советских спецслужбах.

Фомин входил в особый отряд профессора Александра Спиркина, основавшего лабораторию экстрасенсорики Комитета государственной безопасности СССР. Фомин довольно точно давал предсказания о катастрофах и бедствиях – к примеру, в 1988 году предвидел землетрясение в Армении. А спустя 14 лет даже предсказал крушение вертолета, на котором летел глава Красноярского края Александр Лебедь.

86-летний Фомин внимательно, как и раньше, следит за текущими событиями на Украине. Говорит, что и в этот раз все высчитал и даже знает, когда ждать капитуляции Зеленского. Однажды президент Незалежной сбежит в Польшу – либо в какую-нибудь из стран Прибалтики. Скорее всего, в Литву.

И сейчас, уверен провидец, Зеленский очень боится за свою жизнь.

"Не видит исхода, запутан в мыслях и делах. Все это он будет обдумывать со временем. Однако будет уже поздно", – выразил уверенность экстрасенс.

Проблема Зеленского, убежден Фомин – в его неустойчивой психике и отсутствии личной позиции (как следствие, зависимости от тех, кто им постоянно манипулирует). Поэтому вряд ли действующему главе Незалежной удастся досидеть до конца своего срока.

Фомин даже назвал точную цифру капитуляции Зеленского – 17. Говорит, что произойти это может в сентябре.

Предрекал скорую отставку Зеленскому и экстрасенс Алекперов.