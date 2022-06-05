"Зарыться в землю и бежать: военный эксперт рассказал о панике в рядах ВСУ

"Зарыться в землю и бежать: военный эксперт рассказал о панике в рядах ВСУ
I-Images/www.globallookpress.com
Командование Незалежной кидает на передовую совершенно необученных людей

Украинская армия, которая оказалась неподготовленной (недавно Киев начал проводить очередную волну мобилизации), лишается своего боевого духа. Однако есть и иная группа в ВСУ, активно готовящаяся ко встрече с армией РФ, сообщил военный обозреватель Юрий Котенок.

Американская пресса считает, что российские вооруженные силы запугивают ВСУ артобстрелами, а тем ответить нечего. С утра до вечера российская артиллерия ведет огонь. Деморализованность в рядах ВСУ уже крайне серьезна по масштабам, полагает Котенок. Особенно явно это заметно на передовых позициях, где на фронт командование швыряет теробороновцев.

А ведь Киев обещал, что за год сформирует армию численностью в миллион человек. Однако в пекло отправляют людей совершенно необученных и неподготвленных. Боевого слаживания у них нет от слова "совсем".

Котенок указал, что артиллерийский огонь деморализует неготовых к боевым столкновениям солдат ВСУ. Последние поэтому желают "зарыться в землю или сбежать".

С другой же стороны, у ВСУ есть части в западных регионах страны, которые проходят специальную подготовку. В ФРГ, Польше их обучают военной технике. Поэтому никакой эйфории у россиян быть не должно – расслабляться абсолютно непозволительно. Ведь у ВСУ остаются те, кто готок к сражению и сопротивлению.

А полковник Министерства обороны Австрии Маркус Рейснер считает, что засчет контроля неба и подвозных путей у Северодонецка российские войска имеют преимущество над ВСУ.

Источник: ПолитЭксперт ✓ Надежный источник
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