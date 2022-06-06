Запад в ужасе из-за перспективы отвечать перед Россией за украинский кризис - Кедми

Запад в ужасе из-за перспективы отвечать перед Россией за украинский кризис - Кедми
Alexander Zemlianichenko Jr/www.globallookpress.com
Теперь "мир демократии" больше озабочен не санкциями, а издержками

Текущая задача западных государств в настоящее время больше заключается не столько в том, как реализовать Украине победу – теперь просвещенная Европа с Соединенными Штатами ищут способ минимизировать все риски, которые с каждым днем возрастают из-за незавидного положения Киева, считает политолог Яков Кедми.

По мере развития ситуации стратегия Запада стала меняться: если изначально он пытался ослабить РФ за счет национализма и экономических санкций, то теперь Соединенные Штаты с Европой пытаются свести на "нет" все издержки и избежать самых неприятных последствий, вплоть до краха валюты.

"Теперь у них стоит другая цель: чтобы дешевле все завершить, чтобы Украина платила как можно меньшую стоимость, так как за это заплатит уже не Украина – они заплатят", – высказался Кедми в эфире телепередачи "Воскрестный вечер" с Владимиром Соловьевым.

А не так давно Кедми рассказал об одном решающем козыре, который позволит Российской Федерации одержать сокрушительную победу над украинским правительством и армией.

Источник: Россия 1 ✓ Надежный источник
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