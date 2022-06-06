В ведомстве заявили, что поддерживать текущий режим в Киеве тщетно

Российская Федерация призывает военнослужащих из украинских вооруженных сил отказаться от ведения боевых действий и защиты действующих киевских властей, возглавляемых националистическими группами, а также сложить оружие. С таким заявлением выступил сегодня, 6 июня, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Конашенков указал, что такой поступок будет расцениваться как единственно правильный – сдача оружия спасла жизнь не отдому военнослужащему в рядах ВСУ. В связи с этим Москва призывает весь личный состав ВСУ последовать такому примеру.

С таким же призывом Конашенков выступил и к членам территориальной обороны Украины. Представитель российского оборонного ведомства подчеркнул, что РФ гарантирует достойное обращение тем, кто сложит оружие. Сдавшиеся вернутся к своим родным.

Ранее в ведомстве сообщили, что силы РФ уничтожили свыше 3 тысяч военных наемников в Донбассе в ходе специальной военной операции.