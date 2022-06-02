ВС РФ уничтожили тысячи иностранцев на Украине

ВС РФ уничтожили тысячи иностранцев на Украине
Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Осталось ликвидировать почти половину

Министерство обороны РФ сообщило, что, по данным на 2 июня, российским войскам удалось убить более 3,5 тысяч иностранных наемников в Донбассе. 

По словам официального представителя ведомства, их численность сократилась почти наполовину – до этого сообщалось о 6,6 тысячах иностранцах в регионе, передает телеканал "360"

Часть наемников была убиты еще в центрах по подготовке тактических подразделений, однако большинство ликвидировали в зоне боевых действий. Причиной таких серьезных потерь, отметили в Минобороны, является недостаточная военная подготовка специалистов и нехватка опыта участия в военных конфликтах. 

В ведомстве отметили, что с начала мая поток иностранных граждан, которые хотят воевать на стороне Украины, серьезно сократился. Как заявил Конашенков, многие из прибывших, столкнувшись с реальной боевой обстановкой, предпочитают уехать с Украины, но Киев всячески препятствует этому.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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