Постпред не стал дослушивать бредни со стороны ЕС о "насилующих русских солдатах"

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя решил покинуть зал заседаний. Причиной стали обвинения главы Евросовета Шарля Мишеля, который заявил, что Москва неким образом спровоцировала продовольственный кризис в мире.

Мишель выступил с громкими обвинениями в адрес Кремля, заявив, что Москва несет полную ответственность за текущую ситуацию с продовольствием. Как указал заместитиль российского постпреда Дмитрий Полянский, речь европейского коллеги была довольно "отвязной и грубой". В ответ Небензя решил, не церемонясь, покинуть зал.

Политическая деградация Европейского союза и его официальных лиц, считает Полянский, поразительна. Вместе с Европой украинские лица выступают с совершенно бездоказательными обвинениями в адрес РФ – доходит даже до "повсеместно насилующих женщин русских солдат". Естественно, примерами подобные заявления не подкрепляются.

Шарль Мишель не остановился на обвинениях в продовольственных кризисах: представитель ЕС даже заявил, что российская сторона неким образом блокировала порты Украины и похитила ее зерно.

Ранее Небензя заявил, что готовность Запада продолжать военную накачку Украины – военное преступление. Полученное оружие боевики из нацбатов используют против мирного населения, указал постпред Российской Федерации.