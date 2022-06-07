В Финляндии обратили внимание на сложное положение украинцев

Конфликт вокруг Незалежной остается одной из главных тем мировой повестки. Каждое слово, фраза, произнесенная лидерами крупнейших держав по этому поводу, разбирается на составляющие и анализируется. Так, в Финляндии уверены, что недавнее высказывание французского президента Эммануэля Макрона о России оказало мощное влияние на киевский режим.



На слова главы Пятой республики обратил внимание обозреватель финского издания Лаури Нурми. Речь идет о том, что Макрон подчеркнул: Российскую Федерацию недопустимо унижать на международной арене, передает интернет-издание "Свободная пресса".

При этом Макрон считает, что именно Париж может выступить в роли мостостроителя, который поможет стабилизировать ситуацию в мировом пространстве, отмечает телеканал "360". Известно, что Макрон давно претендует на особое положение в вопросе мироустройства.

Глава Франции считает, что в отношении России нельзя допускать резких высказываний, а после завершения спецоперации нужно наладить дипломатические связи. Финский обозреватель уверен, что именно такая позиция вызывает у украинцев большую тревогу. Некоторые допускают, что таким образом Макрон частично признает правомерность спецоперации.