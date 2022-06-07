Далеко не все готовы слепо поддерживать Киев

Киевский режим продолжает выставлять свои условия России и мировому сообществу. Однако по ряду вопросов украинского лидера Владимира Зеленского не готовы поддерживать даже европейские страны.



Так, сообщается, что Италия, Франция и Германия не собираются поддерживать требование незалежного руководителя по передаче киевскому режиму контроля над Крымским полуостровом. Как отмечает телеканал "360", такую информацию озвучил американский обозреватель Патрик Бьюкенен.

Телеканал RT добавляет, что Римом, Парижем и Берлином руководит желание как можно быстрее и мирно разрешить украинский конфликт. На этом фоне воинственные требования Зеленского игнорируются некоторыми европейскими странами.