Субъект стремится стать частью нашей страны

В ближайшее время на территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав Российской Федерации. С таким заявлением выступил заместитель руководителя военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов.



Ранее субъект уже заявлял о своем желании стать частью русского мира и войти в состав нашей страны. Население области смогло изъявить свою волю после того, как регион был освобожден от украинских националистов в ходе успешного выполнения одной из задач, поставленных перед российским бойцами в рамках специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса, передает интернет-издание РИА ФАН.

Российские войска при поддержке бойцов Луганской и Донецкой народных республик были вынуждены вмешаться в украинский кризис на фоне неприемлемой агрессии незалежных боевиков по отношению к мирным жителям двух донбасских республик. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию главных событий, разворачивающихся на территории украинского государства.