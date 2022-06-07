Молодых людей оперативно забрали с мест ведения боев

Сегодня, 7 июня, стало известно, что к специальной военной операции, которую российские войска проводят на территории Украины, были привлечены порядка 600 солдат-срочников. Речь идет о военнослужащих Западного военного округа. Такой информацией с общественностью поделился военный прокурор ЗВО Артур Егиев.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что за серьезное нарушение "порядка 12 офицеров" понесли наказание. Некоторые лица, которые допустили данное нарушение, даже были уволены со своих постов.

Егиев также отметил, что все солдаты были оперативно возвращены с территории введения боев и сейчас находятся в полной безопасности. Военное командование строго следит за порядком и выполнением распоряжений российского главнокомандующего Владимира Путина.

Напомним, 8 марта президент нашей страны подчеркнул, что солдаты-срочники не будут принимать участие в защите мирных жителей двух республик Донбасса.