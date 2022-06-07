Переговорный процесс между Москвой и Киевом заморожен

США приняли решение поставить на Украину РСЗО HIMARS с прицельной дальностью до 500 километров. Как отмечал Джо Байден, Зеленский дал ему обещание не атаковать вооружением российские территории. В Москве словам украинского президента не верят. Однако Владимир Путин уверяет, что наши ПВО подобные ракеты "щелкают, как орехи".



Согласно официальным заявлениям Минобороны РФ, российским военным удалось уничтожить более сотни вертолетов, тысячи беспилотников, трех сотен ЗРК, трех тысяч танков, четырех сотен РСЗО, а также трех тысяч боевой техники украинской стороны.

07:15 Одна фраза Макрона о России заставила Украину содрогнуться от ужаса.

7 июня

21:20 Украинские войска почти за два часа обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)..

20:30 Силы ДНР практически полностью взяли под контроль Святогорск, в городе идет операция по зачистке – Пушилин

20:00 В Запорожской области подали более семидесяти тысяч заявок на получение российских паспортов, и процесс их оформления будет ускорен, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

19:40 Украинские войска побросали технику и сбежали из Святогорска, несмотря на попытки националистических заградительных отрядов им помешать, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

18:36 Украинские военные выпустили 20 ракет из "Града" по Донецку, это случилось в 16:44, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

17:50 Два взрыва прогремели в Донецке в районе пересечения Ленинского проспекта и улицы Куйбышева – очевидно, был нанесён ракетный или минометный удар, сообщили РИА Новости очевидцы и поделились кадрами.

15:40 Имущество украинских олигархов, в том числе Игоря Коломойского, Рената Ахметова и Виктора Пинчука, в Запорожской области необходимо национализировать. С таким предложением выступил член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

15:10 Вооруженные силы Украины нанесли удар по Донецку из "Градов", выпустив 40 ракет. Обстрел велся со стороны населенного пункта Авдеевка, передает телеканал "360".

14:50 Лавров заявил, что Украина отказалась от переговорного процесса.

14:33 Донец обстреливают со стороны Украины. Под удары попали пять районов города.

13:54 Чем дальнобойнее будет поставляемое Украине оружие, тем дальше РФ будет отодвигать нацистов от территорий, откуда исходит угроза стране, заявил Лавров.

13:17 В Кремле с оптимизмом смотрят на ход специальной военной операции РФ на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:50 В Латвии запретили все российские телеканалы.

11:17 Российской ПВО у Славянска в ДНР сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны. Были уничтожены корпуса кузнечно-механического завода под Лозовой.

10:08 "Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 40,1 млн куб. м через "Суджу", заявка через "Сохрановку" отклонена Украиной, сообщил представитель.

9:39 США не смягчат антироссийские санкции в обмен на экспорт зерна из Украины, сообщают СМИ.

8:32 Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что рано утром 6 июня был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе.

6 июня



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