Шойгу объявил о большом успехе российских войск в Донбассе

Шойгу объявил о большом успехе российских войск в Донбассе
Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наши бойцы продолжают освобождение территорий республик

Сегодня, 7 июня, руководитель главного оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что силами нашей армии при поддержке военнослужащих союзных республик была освобождена значительная часть ЛДНР.

В частности, по словам главы Министерства обороны, полностью освобожден Святогорск. Кроме того, российским бойцам удалось продвинуться и по другим направлениям – также от украинских нацистов освобождены 15 других населенных пунктов. Среди наиболее крупных министр перечислил Кировск, Ямполь и Дробышево.

Российские военные продолжают успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках специальный военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса.

Также глава военного министерства сообщил, что уже подготовлены все необходимые условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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