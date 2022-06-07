Наши бойцы продолжают освобождение территорий республик

Сегодня, 7 июня, руководитель главного оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что силами нашей армии при поддержке военнослужащих союзных республик была освобождена значительная часть ЛДНР.



В частности, по словам главы Министерства обороны, полностью освобожден Святогорск. Кроме того, российским бойцам удалось продвинуться и по другим направлениям – также от украинских нацистов освобождены 15 других населенных пунктов. Среди наиболее крупных министр перечислил Кировск, Ямполь и Дробышево.

Российские военные продолжают успешно реализовывать задачи, поставленные в рамках специальный военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса.

Также глава военного министерства сообщил, что уже подготовлены все необходимые условия для возобновления железнодорожного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести участках.