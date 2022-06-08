На границе с Украиной ранило четырех российских военных - Baza

На границе с Украиной ранило четырех российских военных - Baza
Фото: Michal Burza/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинцы сбросили снаряды с квадрокоптеров

Вчера, 7 июня, после обстрелов со стороны Украины ранило четырех российских военных. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. 

По информации источников, накануне утром украинский беспилотник сбросил снаряд на погранпункт в Климовском районе Брянской области – пострадал один служащий. 

Чуть позже похожий инцидент произошел возле села Случевск Брянской области. После взрыва снаряда, сброшенного квадрокоптером, был ранен еще один российский солдат. 

Вечером вторника со стороны Украины прилетел еще один квадрокоптер, который сбросил два боеприпаса на пограничный пункт в селе Гордеевка Курской области. Осколками ранило двоих военных ВС РФ. Официального подтверждения информации нет. 

Как напоминает Baza, днем ранее, 6 июня, это же место было обстреляно со стороны Украины – тогда официально заявляли о двух пострадавших солдатах. 

Источник: Baza • Требует проверки
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