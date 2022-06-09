Он также намерен поменять прописку собственного бизнеса

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Александр Новиков в интервью украинскому Forbes рассказал, что российский олигарх Михаил Фридман ведет переговоры с властями Украины, чтобы получить гражданство.

По его словам, бизнесмен намерен перерегистрировать все свои основные активы на Украине после того, как попал под европейские санкции. Новиков заявил, что подобный сценарий возможен для всех российских предпринимателей украинского происхождения. К примеру, Виктора Вексельберга, уроженца Дрогобычской области.

Руководитель НАК отметил, что для Украины пойти на такой шаг крайне выгодно, поскольку тогда страна получит налоги, с помощью которых сможет противодействовать российской власти и армии. Однако в таком случае Фридману придется отказаться от российского гражданства.

Напомним, олигарх родился во Львове, имеет паспорт России и Израиля. После введения против него западных санкций он жаловался в интервью зарубежной прессе, что остался без средств к существованию – не может оплатить услуги горничной и сходить в ресторан, чтобы поесть.