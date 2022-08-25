Судно кружило над Черным морем несколько часов

Стратегическое разведывательное судно Boeing RC-135W, входящее в состав военно-воздушных сил Великобритании, оказалось в воздушном пространстве над черноморской акваторией. Об этом стало известно 24 августа.

Согласно приведенным данным, около трех часов дня британский разведчик начал кружить над акваторией, которая располагается напротив Крымского моста. После сделанного разворота судно проследовало в сторону от российских границ.

Предположительно, борт направился в сторону Румынии, продолжив движение с неактивным транспондером. По указанной причине точное определение места взлета и посадки борта не представляется возможным.

Спустя два часа тот же самый борт вылетел в сторону Керченского пролива, покинув зону наблюдения примерно в 22:00. Далее борт направился в сторону авиационной базы Уоддингтон ВВС Британии.