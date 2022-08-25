Sohu: ядерный потенциал России превратит все войска НАТО в пепел

Sohu: ядерный потенциал России превратит все войска НАТО в пепел
Фото: MOD Russia/www.globallookpress.com
Поэтому прямое столкновение пока исключено, считает обозреватель

Автор китайского издания Sohu уверен, что в случае коллективного нападения Североатлантического альянса Москва, во-первых, точно не останется одна, а во-вторых, способна с помощью созников превратить противника в пустыню.

Американцев явно поддержат британцы, австралийцы и канадцы. Россия в рамках Союзного государства может рассчитывать на поддержку Белоруссии. Хотя по линии ОДКБ у РФ имеется в качестве союзников шесть государств.

Однако даже численное преимущество не гарантирует Штатам победу. Запад неспроста опасается прямого столкновения с Россией – до сих пор ведется лишь гибридная война у рубежей РФ.

"У России имеется еще 6 000 союзников – это ядерные боевые головки. Поэтому однозначный вывод о победе той или иной стороны не очевиден. Весь ядерный арсенал России способен превратить в труху все силы Североатлантического альянса", – говорится в материале.

Именно ядерный потенциал Российской Федерации приводит к тому, что альянс будет испытывать внутренние противоречия – рисковать никто не желает.

В Sohu ранее заявили, что Запад потерпит неудачу при попытке захватить Россию – из-за крайне неудобного для противника географического расположения.

Источник: ПолитРоссия ✓ Надежный источник
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