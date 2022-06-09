В Китае напомнили о важном российском преимуществе

Американцы могут в любой момент пойти в атаку, если Россия покажет слабину. Однако если солдаты США попытаются пересечь российскую границу, то непременно встретятся с "неприятным сюрпризом", пишут обозреватели китайского издания Sohu.

В статье указывается, что в последнее время на Западе стали все чаще говорить о военном превосходстве Вашингтона над Москвой. Если конфликт между странами и произойдет, то более вероятно использовать для этого будут европейскую территорию, считают в Китае. При этом агрессоры не должны забывать, что у России есть одно важное преимущество, из-за которого ее невозможно победить – география страны.

"Будучи самым большим государством в мире по площади, РФ имеет невероятно большую стратегическую глубину обороны. США просто не хватит ресурсов для завоевания таких больших территорий", – приводит перевод "ПолитРоссия".

Вторая особенность – это характер россиян. Как пишут китайские журналисты, у них русский народ принято называть боевой нацией из-за готовности оказывать ожесточенное сопротивление противнику.

В статье подчеркнули, что попытка США захватить Россию ничем хорошим для американцев не закончится. Наглядным примером является война 1812 года, когда наполеоновская армия оказалась на большом удалении от собственных баз и не смогла справиться с особенностями местного климата.