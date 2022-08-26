НАТО сжимает Россию в "арктическую дугу"

НАТО сжимает Россию в "арктическую дугу"
Фото: U.S. Marines/www.globallookpress.com
После Украины Запад хочет начать эксперименты на севере

Российско-китайское сотрудничество по Крайнему Северу создает угрозу интересам членов Североатлантического альянса. По указанной причине НАТО обязано усилить военнное присутствие в регионе, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО уточнил, что "углубленное партнерство" стратегического характера, которое связывает две державы в Евразии, является настоящим "вызовом" для ценностей и интересов альянса. В ответ коллективный Запад намерен действовать по классической схеме – нарастить свое присутствие в регионе.

Китай, в частности, работает над постройкой крупнейшего ледокола, инвестируя меллирды в энергетическую отрасль, инфраструктуры и исследования на крайнем Севере. Россияне же наращивают военную мощь, создавая базы и новейшеее вооружение – все это чрезвычайно беспокоит Альянс.

Блок неспроста указывает на расширенные возможности РФ в регионе – Морская доктрина, недавно подписанная президентом Владимиром Путиным, позволяет использовать России все средства для защиты собственных акваторий в Арктике.

Недавно мы писали, что придумала Москва в ответ на "американский ковчег демократии" на Севере.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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