Немка постоянно думает о Москве

Глава немецкого МИД Анналена Бербок славится своими антироссийскими взглядами и занимает откровенно русофобскую позицию. При этом текущие и так резко ухудшившиеся отношения между Берлином и Москвой не удовлетворяют фрау Бербок. Министр придумала, что еще можно сделать для эскалации напряжения между двумя странами.



Так, высокопоставленная немка презентовала новую стратегию выстраивания контактов Германия-Россия. Она состоит из четырех пунктов.

В первую очередь, Берлин должен укрепить собственную оборону, во вторую очередь, оказывать всеобъемлющую поддержку любым противникам Москвы, продолжать помощь Незалежной, а в-четвертых, активнее сотрудничать с мировыми партнерами в вопросе защиты так называемого "международного права".

Тем временем, пока "просвещенное" западное сообщество стремится оказать всю возможную поддержку Украине, Вооруженные силы Незалежной, не останавливаясь, бомбят Энергодар, в котором расположена Запорожская атомная электростанция, напоминает "Радио 1". При этом очевидно, что такими действиями Киев ставит под угрозу всю Европу.