Берлин хочет напомнить о былом величии

Недавно немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с программной речью. Высказывания высокопоставленного немца разобрали на цитаты и проанализировали ведущие эксперты многих стран. Известный немецкий журналист Арнольд Шельцель пришел к весьма тревожным выводам.



Аналитик уверен, что Берлин начал демонстрировать милитаристские устремления и вместе с остальной Европой готов к открытой конфронтации со странами, не разделяющими пресловутые "демократические ценности". Особую тревогу у журналиста вызвало заявление Шольца о создании сил быстрого реагирования ЕС к 2025 году. При этом Германия собирается играть первую скрипку в данной военной структуре.

Как отметил журналист, программная речь немецкого канцлера соответствует "простой империалистической логике" Берлина. Германия явно почувствовала в себе силы и собирается фактически возглавить Евросоюз. При этом, судя по всему, немецкие власти настроены на конфронтацию с Россией и Китаем. Такие повороты на международной арене обычно не приводят ни к чему хорошему, заключил аналитик.