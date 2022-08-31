"Второй театр военных действий": в Германии вздрогнули от мощи ВС России

"Второй театр военных действий": в Германии вздрогнули от мощи ВС России
Фото: www.unsplash.com
Берлин продолжает нагнетать обстановку

Многие западные страны тратят огромное количество времени и энергии на то, чтобы создавать образ государства-агрессора вокруг Российской Федерации. В Берлине уже заговорили о неком "втором театре военных действий", который якобы может развернуть наша страна.

С соответствующим заявлением выступил генеральный инспектор немецких вооруженных сил Эберхард Цорн. Генерал подчеркнул, что наша страна обладает огромным военным потенциалом и способна вести боевые действия сразу в нескольких точках карты мира.

Разумеется, основной задачей высокопоставленного немца является нагнетание ситуации вокруг нашей страны. Впрочем, его оценка говорит о том, что Москва способна отстаивать свои интересы, несмотря ни на что.

Как указал Цорн, сейчас серьезная часть сухопутных сил России привязана к украинскому конфликту. Однако, по мнению немецкого генерала, даже такое положение дел не ослабило Россию, и она способна бороться и на других фронтах. Данную ситуацию немец рассматривает как серьезную угрозу для Североатлантического альянса.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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