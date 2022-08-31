США зря проигнорировали главное предостережение Путина – американский аналитик

США зря проигнорировали главное предостережение Путина – американский аналитик
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Западные эксперты с ужасом наблюдают за действиями Вашингтона

С каждым днем ситуация на международной арене лишь обостряется. Ряд западных государств делает все для того, чтобы еще больше накалить обстановку. Сейчас они пытаются создать образ "империи зла" вокруг России. Однако даже американским экспертам понятно, кто стоит за обрушением системы мировой безопасности.

Так, видный аналитик из Соединенных Штатов Америки Джеффри Сакс объявил, что его родное государство зря проигнорировало предостережение российского лидера Владимира Путина по поводу НАТО. Именно этот шаг привел к резкому обострению ситуации в мире.

Сакс напомнил: Владимир Владимирович несколько раз заявлял о том, что Россия не приемлет дальнейшее расширение Североатлантического альянса. Кроме того, Москва пыталась договориться и специально разработала гарантии собственной безопасности. Все эти разумные шаги Кремля были проигнорированы. Вашингтон будто бы специально шел на рожон.

Американский эксперт считает, что такая политика является провальной. Сакс подчеркнул, что украинский конфликт легко можно было избежать. Все что нужно было – готовность Вашингтона к дипломатии и переговорам. Однако США предпочитают решать все военным образом.

Источник: Democracy Now! ✓ Надежный источник
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