Правда, у Евросоюза есть одна проблема

Идея действующего канцлера Германии Олафа Шольца о создании единой европейской системы противовоздушной обороны небезосновательна, если говорить о представлении ее возможностей: технический потенциал у Европы для этого имеется. Однако на создание может уйти до десяти лет, указал обозреватель Андрей Коц, ссылающися на военного эксперта Юрия Кнутова.

Шольц предлагает присоединиться к единой ПВО Нидерланды, Польшу, Прибалтику, Новергию, а также еще пять государств. Речь, в частности, идет о создании системы у восточного крыла Североатлантического альянса – а значит, у границ с Россией.

О проекте говорили много. Вернулись к нему после начала спецоперации на Украине. Проблема, однако, заключается в следующем: страны Восточной Европы, вступившие в Североатлантческий альянс, уже отдали оружие советских времен. Нового им пока что никто не дал. Оборонная способность Европы пока что под большим вопросом.

Вашингтон же не желает военной – и любой другой – консолидации европейских союзников. Слабая и разрозненная Европа – его козырь и преимущество. И, конечно, целая доходная статья: на американском ВПК сидит весь НАТО. Речь идет о десятках миллиардов долларов.

Ну а главная причина, по которой план Шольца обречен на провал – Европа вовсе не едина, а представлена из стран, которые преследуют собственные интересы. Куда уж мечтать об объединенной армии.

На тему агрессивных действий коллективного Запада высказался ранее лидер российской дипломатии Сергей Лавров. Глава МИД заявил, что таким образом политические элиты ЕС и США пытаются компенсировать собственное неумение вести дела, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня". Многие в СМИ отметили, что Шольц метит Германию в лидеры Европы.