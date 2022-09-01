Единственный шаг отделяет мир от глобальной войны

Сегодня самая горячая точка на мировой карте – украинское государство. На территории этой страны схлестнулись интересы коллективного Запада и России, которая не готова прогибаться под США и Европу. Некоторые считают, что украинский конфликт может стать отправным пунктом полномасштабной мировой войны. Своим мнением на этот счет поделился кандидат политических наук, известный военный политолог Александр Перенджиев.



Специалист обозначил условие, при котором Вооруженные силы России будут вынуждены ударить прямо по американской столице. Эксперт подчеркнул, что такое развитие событий возможно при прямом участии Соединенных Штатов Америки или Североатлантического альянса в конфликте на территории Незалежной.

Как подчеркнул эксперт, такой шаг со стороны американцев приведет к кардинальному изменению хода специальной военной операции. В этом случае, по мнению политолога, мир столкнется с глобальной войной.

Перенджиев подчеркнул, что Москва готова применить ядерное оружие, в случае если существование нашей страны будет под угрозой. Появление американских вояк на территории украинского государства является именно таким случаем.

"Удар будет внесен не только по Киеву, но и по Вашингтону", – подчеркнул опытный военный эксперт.

Таким образом, Белый дом оказался в шаге от развязывания третьей мировой войны.