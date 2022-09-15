Поведение Запада становится откровенно уродливым - Путин

Поведение Запада становится откровенно уродливым - Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ решил прямо выразить свои мысли

Российский лидер Владимир Путин заявил, выступая вместе с китайским коллегой Си Цзиньпином на встрече в рамках ШОС, что потуги коллективного Запада по формированию однополярного устройства мира "уродливы" из-за самого цинизма системы, которую пытаются реализовать Соединенные Штаты.

Ничто не тормозит развитие мира, подчеркивает Путин, как попытка одного утвердить свой контроль над всеми остальными. Большинство вполне закономерно считает такое поведение абсолютно неприемлемым.

Вместе с тем глава государства указал, что Кремль дает высокую оценку позиции китайских коллег по ситуации на Украине и готов дать разъяснения по поводу собственной точки зрения с пониманием озабоченности, которую выражает Пекин.

До этого глава РФ указывал, что мир сталкивается с новым историческим этапом, когда однополярная модель становится пережитком пройденного пути – в новом мире лишь истинно суверенные страны могут обеспечить динамический рост.

Ранее Bloomberg заявлял, что за счет военных действий РФ преодолевает западные санкции – речь идет о "секретном оружии Путина".

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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