В стране растут производственные мощности, несмотря на противодействие Запада

Американское издание Bloomberg считает, что расширение военных действий помогает России преодолеть западные санкции благодаря дополнительному росту производственной мощи. Это, по мнению аналистиков, является "секретным оружием Путина", которое и поддерживает экономику страны.

Журналисты отмечают, что производство военной техники в России является секретным, поэтому аналитики не дооценивали то, какое влияние занимает отрасль в производственных мощностях страны.

К примеру, в июле создание "готовых металлических изделий", в числе которых могут быть военные компоненты, увеличилось на 30% по сравнению с данными прошлого года. Производство "других транспортных средств и оборудования" является лидирующим на рынке – они также могут производить авто для ВС РФ.

"Появляющиеся данные могут свидетельствовать о том, что Россия начинает лучше справляться с разрушительными сбоями, вызванными санкциями", – указывается в статье.

Аналитики полагают, что в сложившихся условиях "конфликта на истощение" расходы на военное производство могут поддерживать промышленный рост в стране – а этого, по их оценке, хватит на год или больше.