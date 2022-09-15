Путин придумал секретный способ спасти экономику России от санкций - СМИ

Путин придумал секретный способ спасти экономику России от санкций - СМИ
Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В стране растут производственные мощности, несмотря на противодействие Запада

Американское издание Bloomberg считает, что расширение военных действий помогает России преодолеть западные санкции благодаря дополнительному росту производственной мощи. Это, по мнению аналистиков, является "секретным оружием Путина", которое и поддерживает экономику страны.

Журналисты отмечают, что производство военной техники в России является секретным, поэтому аналитики не дооценивали то, какое влияние занимает отрасль в производственных мощностях страны.

К примеру, в июле создание "готовых металлических изделий", в числе которых могут быть военные компоненты, увеличилось на 30% по сравнению с данными прошлого года. Производство "других транспортных средств и оборудования" является лидирующим на рынке – они также могут производить авто для ВС РФ. 

"Появляющиеся данные могут свидетельствовать о том, что Россия начинает лучше справляться с разрушительными сбоями, вызванными санкциями", – указывается в статье. 

Аналитики полагают, что в сложившихся условиях "конфликта на истощение" расходы на военное производство могут поддерживать промышленный рост в стране – а этого, по их оценке, хватит на год или больше. 

Источник: Bloomberg
новости партнеров
По теме

"Тусовка на балконе": немцы взбеленились из-за решения фон дер Ляйен по Украине

Жители Германии с неодобрением следят за действиями своих политиков

"Нигде и никуда не отступаем": Кадыров прояснил ситуацию на фронте СВО

Диванные критики начали распространять панические настроения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей