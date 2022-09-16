Нежелание "воевать с Россией" спровоцировало скандал в немецком парламенте

Нежелание "воевать с Россией" спровоцировало скандал в немецком парламенте
MV/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Лидеру фракции угрожают за желание провести "сепаратные переговоры" с Кремлем

Партия левых в бундестаге рассорилась из-за отсутствия единого подхода в вопросе санкционных мер в отношении Российской Федерации. Парламентская фракция в итоге раскололась, пишет Die Welt.

Как отмечает источник, в партии возник скандал после того, как ее известный представитель Сара Вагенкнехт, известная своей давней критикой санкционной политики Германии в отношении РФ, вновь призвала договориться с Москвой в вопросах энергетической отрасли.

На этот раз мнение Левых разделилось: многие решили выразить негодование из-за мнения коллеги-однопартийца. А глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов, также из партии Левых, направил той письмо в обвинительном тоне.

Вагенкнехт, однако, не стала отказываться от своего мнения и продолжила настаивать на переговорах с Российской Федерацией, заявив, что Берлин собственными усилиями разрушает немецкую экономику и способствует эскалации конфликта на Украине.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, выступая на пресс-конференции в ходе саммита ШОС в Самарканде, что Европы может выйти из энергетического тупика, запустив "Северный поток – 2", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Вагенкнхет известна своими антикапиталистическими воззрениями в Германии и поддержкой стран Латинской Америки. Открыто заявляет, что ключевые посты в Киева заняты нацистами.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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