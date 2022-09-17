"Рогоносец истории": новый газопровод из России станет "смертью Европы"

"Рогоносец истории": новый газопровод из России станет "смертью Европы"
Фото: www.unsplash.com
В этом убеждены обычные французы, оказавшиеся дальновиднее политиков

Планы протянуть новую газовую магистраль "Сила Сибири – 2" из России через Монголию в Китай ожидаемо привлекли огромное внимание всего мирового пространства. Интернет-пользователи из Франции подчеркнули, что реализация данного проекта обернется для Европы самыми плачевными последствиями.

Простые жители Пятой республики более трезво оценивают экономическую ситуацию, в которой оказалась Европа. Люди понимают, что появление дешевой энергии у такого важного игрока международной арены как Китайская Народная Республика сделает Пекин еще сильнее. Поднебесная получит все шансы быстро перегнать Европу и далеко оторваться от нее в экономическом плане.

Своими мыслями французы делятся под соответствующей статьей авторитетного местного издания Le Figaro. Некоторые прямо назвали новый газопровод "смертью Европы". Всем понятно, что Евросоюз потерпит сокрушительное поражение в промышленном соревновании с Китаем. При этом очевидно, что Вашингтон, который заставил европейцев отказаться от российского газа, сыграл самую зловещую для ЕС роль в этой истории.

"Европа теперь – рогоносец истории", "Спасибо американцам!", "Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени", – пишут французы.

Напомним, "Силу Сибири – 2" планируют начать строить уже в 2024-м году.

Источник: Le Figaro ✓ Надежный источник
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