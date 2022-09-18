В Польше подсчитали число сторонников России в мире

В Польше подсчитали число сторонников России в мире
Фото: www.unsplash.com
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Евросоюз и США предприняли колоссальные усилия для того, чтобы загнать нашу страну в глубокую изоляцию. Однако западные деятели явно просчитались: огромное количество стран продолжают поддерживать Россию и не собираются присоединяться к санкционным ограничениям. К такому неутешительному для США и ЕС выводу пришел польский журналист Енджей Белецкий.

Эксперт внимательно изучил карту мира и с досадой объявил, что в числе наших сторонников оказалось больше половины человечества. Европейцы и американцы привыкли считать себя главными на планете, однако объективная реальность диктует свои правила.

Так, специалист напомнил, что недавно российский лидер Владимир Путин провел успешные встречи с главами Индии, Китайской Народной Республики, Ирана и Турции. Конструктивный диалог между лидерами стран состоялся на саммите ШОС.

"Россию поддерживает половина Земли. Ни о какой масштабной изоляции речи быть не может", – констатировал поляк.

Белецкий отметил: Индия отказалась поддерживать антироссийские санкции, что сохранило импорт нашего оружия. Более того, член Североатлантического альянса – Турция также придерживается сбалансированной политики и не готова бить по Москве санкционной дубиной.

При этом поляк считает, что главным стратегическим партнером нашей страны остается Поднебесная. Пекин уже подчеркнул, что собирается укрепить отношения с Москвой – такой расклад на международной арене вызывает серьезные опасения у европейцев и американцев.

Источник: Rzeczpospolita ✓ Надежный источник
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