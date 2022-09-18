У Москвы намного больше союзников, чем думают на Западе

Недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что западные державы вовсе могут остаться без наших энергетических ресурсов в случае, если решатся ввести на них потолок цен. Строгое обращение главнокомандующего России к коллективному Западу вызвало ликование у жителей Турции.



Интернет-пользователи выразили свое мнение в комментариях к соответствующей статье в турецком издании. Люди пишут, что полностью поддерживают позицию Москвы, которая не собирается прогибаться под западных гегемонов.

"Путин великолепен, жду продолжения", "Путин, я аплодирую тебе!", "Европа, не нужно идти против России, иначе будет очень плохо", – пишут турецкие пользователи Сети.

Многие также обратили внимание, что в случае реализации данной угрозы Европейскому союзу придется очень несладко. Очевидно, что страны еврообъединения погрузятся в жесткий экономический кризис, многие люди просто будут замерзать и бедствовать.

Турки особо отметили, что в такой тяжелой ситуации жителям Европы не стоит рассчитывать на помощь из Соединенных Штатов Америки. Как известно, американцы всегда действуют исключительно в собственных интересах, а судьбы жителей других стран их абсолютно не волнуют.