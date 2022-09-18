Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Недавно российский лидер Владимир Путин заявил, что западные державы вовсе могут остаться без наших энергетических ресурсов в случае, если решатся ввести на них потолок цен. Строгое обращение главнокомандующего России к коллективному Западу вызвало ликование у жителей Турции.
Интернет-пользователи выразили свое мнение в комментариях к соответствующей статье в турецком издании. Люди пишут, что полностью поддерживают позицию Москвы, которая не собирается прогибаться под западных гегемонов.
"Путин великолепен, жду продолжения", "Путин, я аплодирую тебе!", "Европа, не нужно идти против России, иначе будет очень плохо", – пишут турецкие пользователи Сети.
Многие также обратили внимание, что в случае реализации данной угрозы Европейскому союзу придется очень несладко. Очевидно, что страны еврообъединения погрузятся в жесткий экономический кризис, многие люди просто будут замерзать и бедствовать.
Турки особо отметили, что в такой тяжелой ситуации жителям Европы не стоит рассчитывать на помощь из Соединенных Штатов Америки. Как известно, американцы всегда действуют исключительно в собственных интересах, а судьбы жителей других стран их абсолютно не волнуют.
Наши бойцы совершили немало подвигов на фронте
В этом убеждены обычные французы, оказавшиеся дальновиднее политиков